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Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez, dayatmalara da hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez, dayatmalara da hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyiz. İş birliğine ve bu konuda ortak çalışmaya varsa ABD ile çalışmaya hazırız, diğer türlü bir yaklaşımı kabul etmiyoruz” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin hava savunma sistemlerine ne kadar ihtiyaç duyduğunu en iyi NATO’nun bildiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bizim bölgemizdeki tehditleri NATO yakından takip etmektedir ve tespitleri ortadadır. Türkiye ile dayanışma için diğer müttefiklerden bataryalarını sınırlarımıza yerleştirmeleri konusunda NATO öncü rol oynamıştır. Bazı müttefiklerimiz ABD, Almanya ve Hollanda bölgemizdeki bataryaları geri çektiler. NATO niye bu bataryaları sınırlarımıza gönderdi? Çünkü Türkiye’nin elinde kendisine ait bir hava savunma sistemi yok. Bizim acilen hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Müttefiklerimiz bize bunu satmak istemediler. Bizde ihtiyacımızı karşılamak için değişik ülkelere teklif verdik ve karşılığında en iyi teklifi Rusya verdi. Diğer bir müttefikimizin ortaya attığı iddiaları da dikkate alıyoruz. O iddiaların doğru olmadığını da söylüyoruz. Uzmanlardan oluşan bir geçici komisyonun, çalışma gurubunun oluşmasını teklif ettik. Eğer bu kaygılarda ABD samimiyse, arkasında farklı bir gündem yoksa bu teklifimizi kabul eder, uzmanlar oturup çalışır, inceler ve raporunu hazırlar. O zaman bu iddialar doğru mu değil mi görürüz. Burada iş birliğine ve diyaloğa açıksak bu konuda tüm kafamızdaki soruları aydınlatmış oluruz, herkesin kafasındaki sorular da giderilmiş olur. Bundan daha yapıcı bir yaklaşım var mı? Türkiye yaptırıp dilini hiçbir zaman kabul etmez, dayatmalara da hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyiz. İş birliğine ve bu konuda ortak çalışmaya varsa ABD ile çalışmaya hazırız, diğer türlü bir yaklaşımı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
“NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Türkiye olarak genel anlamda güvenlik konusunda NATO ve AB arasındaki iş birliğini destekliyoruz. AB’nin NATO’ya erişimi konusunda da her zaman olumlu yaklaştık. AB’nin tamamlayıcı bazı güvenlik ile ilgili kararları, düşünceleri var ama bu süreçte AB’den ricamız; NATO’nun müttefik olmayan AB üyelerini yaklaşımını yani Finlandiya ve İsveç’e yönelik NATO’nun yaklaşımını AB’nin örnek alması gerekiyor. Yani AB üyesi olmayan NATO müttefiklerine de AB aynı yaklaşımı göstermelidir. İşte o zaman gerçek anlamda iş birliğinden bahsedebiliriz. Türkiye’nin bu süreçten de dışlanmaması gerekiyor. Karar verme mekanizmalarına Türkiye’nin de davet edilmesi gerekiyor. NATO ve AB’nin bu çalışmaları birbirine alternatif değil tamamlayıcı nitelikte olmalıdır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

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