Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye’de Suriyeli mülteciler için 37 milyar dolar harcandı”

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen "Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin şu ana kadar Suriyeli mülteciler için 37 milyar dolar harcadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de "Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı"na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Suriye krizi 5,6 milyon insanın başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere sığınması ve milyonlarca insanın Suriye içinde yer değiştirmek zorunda kalmasıyla acımasız bir şekilde devam ediyor. Bugün çok sayıda ülke Suriyeli mültecilerin durumuna gözlerini kapatırken, Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi 3,6 milyon Suriyeli’ye sınırlarını açtı. Şu ana kadar Türkiye’de Suriyeli mülteciler için 37 milyar dolar para harcandı” dedi.

“Her gün 300 Suriyeli çocuk dünyaya geliyor”

Türkiye’nin Suriyelilerin yaşadıkları bölgedeki halkla uyum içinde yaşayabilmeleri için kapsamlı bir sosyal uyum politikası benimsediğini söyleyen Çavuşoğlu, eğitim konusundaki rakamları da paylaştı. 1 milyon okul çağındaki çocuktan 650 bininin okula gittiğini söyleyen Çavuşoğlu, iki yılda okul sayısını yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkardıklarını belirtti. Suriyelilerin refahı için çabaların devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye’de her gün 300 Suriyeli çocuk dünyaya geliyor. Bu yükün sorumluluğunu tek başımıza taşıyamayız. Son 7-8 yılda şu ana kadar 400 bin Suriyeli çocuk Türkiye’de dünyaya geldi" diye konuştu.

Uluslararası topluluğun yardımlarını takdir ettiklerini ancak karşılaşılan güçlüklerle kıyaslandığında yardımların az olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Mültecilere ilişkin Küresel İlkeler Sözleşmesi, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yardım etmek için çok önemli bir fırsattır ve daha eşit bir yük ve sorumluluk paylaşımına neden olmaktadır. Hepimiz bu mültecilere daha iyi bir gelecek sağlamak için bu sözleşmeyi uygulamalıyız" dedi.

Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önemli olduğunu ancak bu işlemin yasal güvencelere dayanması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler’le koordineli bir şekilde şu ana kadar neredeyse 320 bin Suriyeli terörden kurtarılan alanlara geri döndü" ifadelerini kullandı.