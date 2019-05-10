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Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye’nin tam üyeliği tabii ki çok önemlidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 00:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin oldukça hayati olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin tam üyeliği tabii ki Türkiye için çok önemlidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin oldukça hayati olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin tam üyeliği tabii ki Türkiye için çok önemlidir. Şüphesiz, AB’yi daha güçlü ve müreffeh kılacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile büyükelçi ve diplomatlar, 9 Mayıs Avrupa Günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önüne çıkarılan tüm engellere rağmen AB’ye üyelik hedefinden hiç şaşmadığını, katılım müzakere süreci siyasi olarak engellense de AB standartları uyum çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Çavuşoğlu, konuşmasında, “Yargı reformu stratejimizin ve insan hakları eylem planımızın da nihai hale geldiğini ve önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda bunu açıklayacağını şimdiden duyurmak isterim.” ifadelerini kullandı.

Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına öncelik vereceklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Vize serbestisinin, hem halklarımızı birbirine daha yakınlaştıracağına hem de karşılıklı ticaret ve ortak refaha katkı sunacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, kalan kriterlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalara da hız vereceğiz." diye konuştu. Türkiye’nin, AB’nin bir parçası olarak Birlik içerisindeki gelişmeleri yakından izlediğini dile getiren Çavuşoğlu, AB’nin bugünlerde Brexit, yabancı düşmanlığı, düzensiz göçmen krizi, İslamofobi ve popülizm gibi sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin oldukça hayati olduğunu açıklayarak, "Türkiye’nin tam üyeliği tabii ki Türkiye için çok önemlidir. Şüphesiz AB’yi daha güçlü ve müreffeh kılacaktır." dedi. Çavuşoğlu, konuşmasını 9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutlayarak sonlandırdı.

Resepsiyonda konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Avrupa Birliği’nin bir dayanışma projesi olduğunu dile getirerek "Barış, ortaklık, ortak değerler ve dayanışma projesi olan bu proje (AB), sona ermekten bugün çok uzaktır” dedi. Berger, "Ekonomik büyüme, istihdam, güvenlik, çeşitli fırsatlar ve haklar, ihtiyacı olan vatandaşlarımız için de vazgeçilmezdir ve bu haklar arasında demokratik seçimlerde temsilcilerimizi seçebilme hakkı da vardır. Aynı şey ortaklarımız için de geçerlidir. Yani çok taraflılık, barış, sürdürülebilir kalkınma, serbest ve adil ticaret, insan hakları ve demokrasiyi daha da güçlendirmek ve bunu iş birliği yaparak başarmak isteyen ortaklarımız için de geçerlidir" diye konuştu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) davetlilere konser verdi.

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