Bakan Çavuşoğlu Türkmen milletvekilleriyle görüştü

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat’taki temasları kapsamında Türkmen milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bağdat el-Reşit Oteli’ndeki Çavuşoğlu ve Türkmen milletvekilleri görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile bir araya gelen Çavuşoğlu’nun Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Irak'a bugün gelen Çavuşoğlu, Bağdat'tan sonra Basra ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

