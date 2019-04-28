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Bakan Çavuşoğlu Türkmen milletvekilleriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu Türkmen milletvekilleriyle görüştü

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat’taki temasları kapsamında Türkmen milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bağdat el-Reşit Oteli’ndeki Çavuşoğlu ve Türkmen milletvekilleri görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile bir araya gelen Çavuşoğlu’nun Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Irak'a bugün gelen Çavuşoğlu, Bağdat'tan sonra Basra ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

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