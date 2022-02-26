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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı

26.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Odessa şehrinden tahliye edilerek Romanya'nın İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı. "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz." diyen Çavuşoğlu, "Biraz önce Ruslarla görüştük, Ukraynalılarla görüştük. Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Ukrayna’nın Odessa şehrinden tahliye edilerek Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul vasıtasıyla görüntülü görüştü.

"KARDEŞLERİMİZİN HEPSİNİ GETİRECEĞİZ"

Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz. Diğer ülkelerle de konuştuk. Moldova aynı şekilde Polonya, Macaristan. Onlar da aynı şekilde vizesiz ve aşı kartı olmaksızın, PCR testi istemeksizin geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor. Ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan’la da konuştuk. Bulgaristan’dan da sorunsuz bir şekilde geçeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sınır kapılarındaki görevlilere talimat verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bazı vatandaşların çok kısa bir süre içerisinde kapıdan girdiklerini ve Bakan Soylu'nun da gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

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"TÜM DEVLET OLARAK TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tahliyelerle ilgili süreci saat saat takip ettiğini ve tahliye edilecek vatandaşların durumuyla ilgili bilgi aldığını belirterek, "Tüm devlet olarak teyakkuz halindeyiz. Biraz önce Ruslarla görüştük, Ukraynalılarla görüştük. Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik. Maalesef havadan ve denizden şu an da mümkün gözükmüyor." dedi.

Çatışmanın yoğun olduğu Zaporijya bölgesindeki Türk vatandaşlarının evden ayrılmamalarını istediklerini belirten Çavuşoğlu, görüştüğü vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Tahliye edilen vatandaşlar ise ilgi ve alakadan dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. (AA)

Ukrayna'dan Romanya'ya tahliye edilen vatandaşlar, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelecek.

Her sınır kapısında Türk büyükelçilik personeli tarafından karşılanan Türk vatandaşlarına, elçilik personeli diğer sınır kapısına kadar mihmandarlık yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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