Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’dan ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’nın Odessa kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu, Odessa Uluslararası Havalimanı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin karşıladı.
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!
O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek