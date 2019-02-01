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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’dan ayrıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’dan ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’nın Odessa kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu, Odessa Uluslararası Havalimanı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin karşıladı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

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