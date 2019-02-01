Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türklerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraya’da soydaşlar, vatandaşlar ve iş çevreleriyle görüştü.
Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Odessa kentinde soydaşlar, vatandaşlar ve iş çevreleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Çavuşoğlu, “Öncelikle bu akşam sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Kısa bir süre içerisinde haber vermemize rağmen bu toplantımıza katıldığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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