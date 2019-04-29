Bakan Çavuşoğlu, ’V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4) Dönem Başkanı Slovakya’nın davetine icabetle, ’V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Slovakya’yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Slovak, Çek, Polonyalı ve Macar muhataplarıyla bir araya geleceği V4+Türkiye Toplantısı’nda, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu’daki güncel gelişmelerle terörle mücadele ve düzensiz göç dahil olmak üzere çeşitli uluslararası meselelerin ele alınması öngörüldüğü kaydedildi.

Çavuşoğlu’nun ziyaret vesilesiyle ayrıca, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Sayın Miroslav Lajk’la ikili bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

