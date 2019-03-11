Bakan Çavuşoğlu: “Vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Büyük Türkiye için Cumhur İttifakı’nı kurduk. O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bu ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim ofisi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Çavuşoğlu, AK Parti’nin adayların hepsinin bir olduğunu söyledi. Tüm adaylar için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Antalya’da Menderes Türel’in, Alanya’da Adem Murat Yücel’in neler yaptığını gördünüz. Birlikte çalışarak hepsini bir araya getireceğiz. Muratpaşa Antalya’nın göz bebeği. Şu anda Kepez’den geri mi? Evet geri. Peki bu Muratpaşa’ya yakışıyor mu? Kepez Muratpaşa’dan gerideydi, şimdi önde mi? Evde önde. Muratpaşa’nın tekrar Kepez’in önüne geçmesi iyi mi? Evet iyi. Bunu yapacak olan Gökçen Özdoğan Enç’tir” şeklinde konuştu.

“Sözünü tutmayan adam ‘sözüm var’ derken biraz utanır”

Türkiye’yi dolaştığını kaydeden Çavuşoğlu, Aydın ve Muğla’nın Antalya gibi olmak istediğini söyledi. Muğla’da suların kesik olduğunu, her yerde çöp olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Kuşadası’nda çeşmeden akan su tuzlu. Neden biliyor musunuz? Hepsi aynı zihniyet. Muratpaşa’yı Antalya’nın en gerisi yapan zihniyetle oradaki zihniyet aynı. Buna bir dur demek lazım. Ankara ben öğrenci olarak gittiğim zaman Çankaya en gözde yeriydi. 20 sene önce de değerliydi. Kısacası Çankaya, Ankara’nın en geri kalmış ilçesi oldu. Neden aynı zihniyet. Muratpaş’da bu zihniyet var. ‘Hizmete ne gerek var bize oy vermek zorundalar’, nasıl zorundalar. İzmirlilerde artık ‘yeter’ diyor. Burdur’da son 5 yılda bir hizmet oldu mu? Yok. 40 tane proje taahhüdünde bulunmuş, bir iki tanesini yarım yamalak tamamlamış. ‘Sözümüz var’ diyor. Sözünü tutmayan adam ‘sözüm var’ derken biraz utanır.”

“Bu işi hallederiz”

"Önünüze güzel bir fırsat çıktı" diyerek vatandaşlara seslenen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bunu değerlendirelim. 2009-2014 arası Antalya 10 sene geriye gitti. Tekrar Antalya’nın o karanlık dönemlere gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehirle ilçe el ele verilecek ve tüm sorunlar çözülecek. Söz verdiğin zaman gereğini yapacaksın. Eğer sözünde durmuyorsan millet seni gönderecek. Muratpaşa geri kalmayı hak etmiyor. Bakıyoruz, görüyoruz çalışmalara anketlere büyük bir fırsat yakaladık. Eğer seçim gününe kadar böyle çalışırsak bu işi hallederiz” diye konuştu.