Bakan Çavuşoğlu, yangınlarda son durumu açıkladı: Bugün ve yarın kritik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yangınlardaki son durum ve ülkelerden gelen uçak yardımları hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bugün ve yarının özellikle poyrazın da etkili olması sebebiyle kritik günler olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu.

Bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar.

Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz.

Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular.



