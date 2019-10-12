HABER

Bakan Çavuşoğlu: “Yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 21:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel bir yayın kuruluşuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin yaptırım uygulama ihtimalinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, olumsuz bir adım olması durumunda bunun mütekabiliyet gereği tam karşılığının verileceğinin altını çizerek, “Burada önemli olan, müttefikimizin terör örgütünün yanında olmamasıdır. Türkiye ekonomisi de geçmişten bu yana çok şoklar yaşadı. Tarihimizde, derin şeyler, ama hepsinden daha güçlenerek çıktık biz ve şu anda da hiçbir ülkenin ya da ülkelerin Türkiye ekonomisini öyle kitleme, kapama, felakete uğratma gücü de yok ve biz toplum olarak da Türkiye olarak da zaten aldığımız tedbirlerle, son saldırılar karşısında hepsi de zararlı çıktı. Özellikle döviz kuru konusunda Türkiye’ye saldıranların hepsi bu işten çok zarar; maddi olarak çok zarar ederek çıktılar. Dolayısıyla biz bu tür yaptırımlar ya da tehditler yerine herkesin sözünü tutarak, buradaki sorunu çözmemiz lazım” dedi.
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Terör, Suriye’nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğü, siyasi çözüm, aynı şekilde bölgenin istikrarı, barışı ve göçmenlerin geri dönmesi de dahil işin birçok boyutu var. Bunlara odaklanmamız lazım. Yoksa yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi."

“Bu teröristleri Elysee Sarayı’nda ağırlayan Macron, ben değilim”
Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın ardından AB ülkelerinin ve Batı’nın tavrını da değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Şimdi Fırat’ın doğusundan gelen bize yönelik tehdit daha fazla. İşte gördünüz ayrım yapmaksızın sivillere yönelik saldırı yapıyorlar ve 8 tane sivil burada şehit oldu ve bunlardan 5-6 tanesi çocuk, bir tanesi bebek. Bunlar bebek katili. Peki nedir? Ben size söyleyeyim; çünkü AB içinde bazı ülkeler, özellikle de Fransa bu terör örgütüne destek veriyor. Ama bu terör örgütüyle beraber Suriye’nin bu bölgesini bölmek ve onlara sözde bir devlet yaratmak amacı güdüyorlardı. Şimdi biz bu planı bozduk. Şimdi bu büyük bir plan, planı bozunca tabii çok rahatsız oldular. Tabii Avrupa içinde, AB içinde bir dayanışma var. Türkiye şimdi Rum kesimi gibi Yunanistan gibi, kategorik olarak Türkiye’ye karşı olanlar var. Ama diğer ülkeler, tabii konsensüsü bozmamak için, bozmaya çalışanlara baskı yapıyorlar, görüyoruz ama özellikle Fransa gibi ülkelerin başını çektiği bir burada bölme harekatı vardı. Bu büyük plan bozulduğu için tepki göstermeleri de normal. Çünkü bu teröristleri Elysee Sarayı’nda ağırlayan Macron, ben değilim." şeklinde konuştu.

"Terör örgütüyle mücadelede de kesinlikle tereddüt etmeyiz”
Almanya’da silah ambargosunun yeniden gündeme gelmesi durumunda Türkiye’nin nasıl bir tutum içinde bulunacağının sorulması üzerine değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Bu bizim için hayati bir mesele ve ulusal güvenlik meselesi, beka meselesi. Yani kim ne yaparsa yapsın, ister silah ambargosu, ister başka şeyler, bu ancak bizi güçlendirir, biz 15 sene önce sadece ihtiyacımızın yüzde 20’sini üretiyorduk, şimdi yüzde 70’in üzerine çıktık, bu ancak bizi güçlendirir. Ben; o silah ambargosu uygulayacak, diğeri bunu söyleyecek diye benim yanı başımdaki tehdidi yok etmezsem, berteraf etmezsem ileride beni daha fazla, büyük bir tehlike bekler” dedi.
Çavuşoğlu, “Biz tek başımıza da kalsak, ambargo da uygulasalar, ne yaparlarsa yapsınlar, bizim mücadelemiz terör örgütüyle ve terör örgütüyle mücadelede de kesinlikle tereddüt etmeyiz" ifadesini kullandı.

PARTNEREvleniyorlar mı? Evleniyorlar mı?
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonuErdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu
Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacakBakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki!

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.