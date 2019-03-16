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Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Yeni Zelanda'ya gidiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından bu ülkeye gitmek üzere yola çıktıklarını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte Yeni Zelanda'ya gidiyoruz."

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Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda

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