HABER

Bakan Çavuşoğlu: YPG'ye harekat, ABD'nin çekilmesine bağlı değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ile ilgili olarak, "ABD geri vites yapmayı öğrendi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ile ilgili olarak, "ABD geri vites yapmayı öğrendi. YPG'ye harekat, ABD'nin çekilmesine bağlı değil. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini açıkladıktan sonra, ABD'nin çekilme kararı aldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hem çekilme kararı verecekseniz, hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayacak ifadelerde bulunacaksınız. ABD geri vites yapmayı da öğrendi sanırım. Sahadakiler Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor. Trump iki defa çekileceğini söyledi. Pompeo'nun Trump'ın kararı kesin, açıklaması önemli" dedi.
'SURİYELİ KÜRTLER DEMEK YPG/PKK DEMEK DEĞİLDİR'
Çavuşoğlu, Trump’ın, Suriye’den çekilme kararının ardından ABD’li bazı yetkililer tarafından caydırılmaya çalışıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Buna kılıf için 'Türkler, Kürtleri katletmesin' dediler. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz muhataplarımıza bu üsluptan rahatsız olduğumuzu söyledik. Suriyeli Kürtler demek YPG/PKK demek değildir, Türkiye'deki Kürtler demek YPG/PKK demek değildir. Bunu hepsi çok iyi biliyor. Herkesten daha iyi Pompeo'nun bilmesi gerekiyor. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk. Bir terör örgütü var, bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. ABD de bunlara destek veriyor. ABD insan hakları konusunda bu kadar hassas ise neden Ezidiler'den bahsetmiyor."
'YPG/PKK'YA YÖNELİK OPERASYONUMUZ ABD'NİN ÇEKİLMESİNE BAĞLI DEĞİL'
Türkiye’nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'ya yönelik operasyonun ABD'nin çekilmesine bağlı olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Sahada çekilmemek için çalışanlar var. Önemli olan Trump'ın verdiği söz, koordinasyon başladı. ABD'ye her türlü lojistik destek vereceğimiz söyledik. Süreçle ilgili muhataplarımızla görüşeceğiz. Bugün Pompeo ile telefonda görüşmeyi planlıyorum. Hem Pompeo'nun, hem Trump'ın Türkiye'ye gelme sözü var, karşılıklı ziyaretlerin olmasında fayda var. YPG bugüne kadar herkesi kullanmaya çalıştı. Rejim de YPG'nin amacının ne olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.
‘TERÖR ÖRGÜTLERİNİ İDLİB’E BİZ GETİRMEDİK'
Çavuşoğlu açıklamasında, İdlib meselesi ile ilgili mutabakatın sağlandığını, ancak zaman zaman aksaklıkların olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Terör örgütlerini İdlib'e biz getirmedik. Rejim terör örgütlerinin İdlib'e gitmesini bizzat sağladı. İdlib Mutabakatı'nda Rusların ya da rejimin bulunduğu bölgede taciz olmaması ve rejimin buraya saldırmaması var. Ruslar da söylüyor, mutabakat başarılı şekilde uygulanıyor. İdlib'de şiddetli çatışmaların durdurulması için gerekli adımlar atıldı. Putin ve Erdoğan arasında iki görüşme planlanıyor. Birincisi Üçlü Zirve. Ruslar önümüzdeki haftalarda Üçlü Zirve'ye ev sahipliği yapmak istediğini bildirdiler. Tarihler üzerinde çalışılıyor. İkincisi Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilecek ikili zirve."
‘TÜRKİYE TİCARETTE DAYATMALARI KABUL ETMEZ’
ABD'nin patriot füzeleri için teklifte bulunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim de bu sistemlere ihtiyacımız var. Ticarette Türkiye dayatmaları kabul etmez. Diğerini iptal et, benden al dayatmasını kabul etmeyiz. ABD'li muhataplarımızla bu konuda her zaman şeffaf olduk. Vermiyorlarsa, ben her yerden alabilirim. Bunu NATO Genel Sekreteri de söyledi. S-400 anlaşmasına kimsenin söz söyleme hakkı yok."

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı dondurulduErdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.