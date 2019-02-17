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Bakan Çavuşoğlu’dan ’Nöbet’ dizisi setine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çekimleri Antalya’da devam eden “Nöbet” dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldi.Elmalı ilçesinde çekimleri devam eden “Nöbet” dizisinin setinde Necati Şaşmaz tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Şaşmaz ve dizi ekibiyle set alanını gezdi.

Bakan Çavuşoğlu’dan ’Nöbet’ dizisi setine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çekimleri Antalya’da devam eden “Nöbet” dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldi.
Elmalı ilçesinde çekimleri devam eden “Nöbet” dizisinin setinde Necati Şaşmaz tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Şaşmaz ve dizi ekibiyle set alanını gezdi. Dizide rol alan oyuncularla tek tek tokalaşan Bakan Çavuşoğlu, oyuncularla ve çalışanlarla kısa sohbetin ardından setten ayrıldı.
Yapımını Pana Film’in, yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci gibi önemli isimler paylaşıyor.

Bakan Çavuşoğlu’dan ’Nöbet’ dizisi setine ziyaret

Bakan Çavuşoğlu’dan ’Nöbet’ dizisi setine ziyaret

Bakan Çavuşoğlu’dan ’Nöbet’ dizisi setine ziyaret

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