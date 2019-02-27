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Bakan Çavuşoğlu’dan Pakistan-Hindistan’a itidal çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ile Hindistan arasında artan gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ile Hindistan arasında artan gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz. Tırmandırmaya yol açacak adımlardan kaçınılması gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerileme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Keşmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan arasında da gerginliğin arttığını anımsatan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin bu konudaki gelişmeleri kendisine aktardığı bilgisini verdi. Sabah Türkiye saati ile 6 gibi konuları değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bilgilendirdiği için Pakistanlı mevkidaşına teşekkür etti.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
"Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu itidal çağrısında bulunmak istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, tırmandırmaya yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Bu gerginliğe yol açan esas problemin Keşmir problemi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Keşmir problemi yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaftır ama sık sık da iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor. Dolayısıyla Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan bir problem ortadan kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir problemi dahil bu problemlerin çözümünde her zaman katkı yapma arzusundayız ve bundan sonra bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi ve bunu Pakistan’a bu sabahki görüşmede ilettiğini söyledi.

"Gerginlikten Afganistan’da etkileniyor"
İki ülke arasındaki gerginliğin Afgan sürecine yansıması olacağı iddialarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Buradaki gerginlik Afganistan’ı da, Afganistan sürecine de bazen etki yapıyor. Bir yerde gerginlik varsa sadece iki ülke arasında ya da Keşmir ile sınırlı kalması mümkün değil. Bölgeye de yansıyor, hepimize yansıyor, şu anda tüm dünya buraya kilitlenmiş durumda. Ama biz Afganistan sürecini tabii ki farklı tutuyoruz ve Pakistan’ın Afganistan’daki terör probleminin çözümüne yönelik son zamanlarda oynadığı yapıcı rolü de takdirle karşılıyoruz. Esasen Pakistan’da bu terör tehdidinden ve saldırılarından çok çekmiş bir ülkedir. Biz özellikle Afganistan sürecine ivme kazandırmak için şu anda Asya’nın Kalbi -İstanbul Süreci’ne eş başkanlık yapıyoruz. Bu toplantıya inşallah seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımızın uygun göreceği bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bu marja ’Türkiye Pakistan ve Afganistan Üçlü Zirve’yi de gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu, Afganistan’ın birçok zorluk çektiğini, dolayısıyla komşu iki ülkenin arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak bu konuda hassas olunduğunu aktardı.

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