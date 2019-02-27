Bakan Çavuşoğlu’dan Pakistan-Hindistan’a itidal çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ile Hindistan arasında artan gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz. Tırmandırmaya yol açacak adımlardan kaçınılması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerileme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Keşmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan arasında da gerginliğin arttığını anımsatan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin bu konudaki gelişmeleri kendisine aktardığı bilgisini verdi. Sabah Türkiye saati ile 6 gibi konuları değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bilgilendirdiği için Pakistanlı mevkidaşına teşekkür etti.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

"Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu itidal çağrısında bulunmak istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, tırmandırmaya yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Bu gerginliğe yol açan esas problemin Keşmir problemi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Keşmir problemi yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaftır ama sık sık da iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor. Dolayısıyla Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan bir problem ortadan kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir problemi dahil bu problemlerin çözümünde her zaman katkı yapma arzusundayız ve bundan sonra bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi ve bunu Pakistan’a bu sabahki görüşmede ilettiğini söyledi.