HABER

Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar fiyatı yükseltti, gerekli çalışmaları yapıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz her zaman çiftçimizin yanındayız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Ama tarım vazgeçilmezdir, geleceğin de sektörüdür. Yarın kavgalar tarım yüzünden çıkacaktır. Petrol ya da doğalgaz zenginliklerinden değil. Çiftçimizin girdilerini azaltacağız. Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar fiyatı yükseltti, bunun da farkındayız gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Şahintepesi mevkiinde yapımını tamamladığı öğrenci pansiyonunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, yurdun, birçok öğrencinin Finike’ye gelmesine vesile olacağını kaydetti.
Buna benzer yurtların ilçeye kazandırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İleride bu yüksekokul ve fakülteleri birleştirip ileride Batı Antalya’da bir devlet üniversitesi kuracağız. Batı Antalya, kolay ulaşılabilen bir bölge oldu. Finike ile Kalkan’ı bağlayan tünel ve viyadüklerin olduğu projemiz var. En kısa zamanda bunun ihalesini yapacağız. Batı Antalya’ya bir havalimanı kazandıracağız. 2021 yılında bu havalimanı hizmete girecek. Devletin getireceği tüm hizmetleri getiriyoruz. Sağlıktan eğitime her alanda bölgemizi ihmal etmiyoruz" diye konuştu.

"Yarın kavgalar tarım yüzünden çıkacaktır, petrol ya da doğalgaz zenginliklerinden değil"
Finike’de Cumhur İttifakı adayı Nail Dülgeroğlu’nu desteklediklerini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde doğal afetler oldu. Devletimiz burada tespitler yaptı. Yaralar sarılıyor. İnsanlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ev ve işyerleri zarar gören kişilere valiliğimiz paralarını dağıtmaya başladı. TARSİM ödemeleri devam ediyor. Sigortası olmayanlara desteğimiz devam ediyor. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Ama tarım vazgeçilmezdir, geleceğin de sektörüdür. Yarın kavgalar tarım yüzünden çıkacaktır. Petrol ya da doğalgaz zenginliklerinden değil. Çiftçimizin girdilerini azaltacağız. Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar fiyatı yükseltti, bunun da farkındayız gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, tanzim satışla tüketiciyi korumayı, aracıları kaldırmayı, rantçıları bitirmeyi çiftçinin ise hak ettiği değeri almasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Tanzimin çiftçiye zararı yok"
Çavuşoğlu, tanzimin çiftçiye bir zararı olmadığının altını çizerek, tam tersine üreticinin ürününe talebin arttığını, çiftçinin sattığı fiyat ile tüketicinin aldığı fiyat arasındaki makasın daraldığını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu’na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti.
Bakan Çavuşoğlu, ardından Cumhur İttifakı’nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu’nun belediye caddesi üzerindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, devletin bekası için Cumhur İttifakı’nı kurduklarını teröristleri ve onların kuklası olan siyasileri sevindirmeyeceklerini kaydetti.

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız (2)Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız (2)
Bakan Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır"Bakan Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır"

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.