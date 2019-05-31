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Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların Çavuşoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarının Çavuşoğlu’na ilgisi yoğun oldu. Çavuşoğlu ise vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekti. O anlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi’nde kucaklaştık” ifadelerini kullandı.

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