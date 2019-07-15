Bakan Çavuşoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları gösteren bir video da paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum."

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

