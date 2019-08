Bakan Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

“Ülkemizi aynı kararlılıkla koruyup yüceltmeye devam ediyoruz”

Türk milletinin tarihi zaferlerine atıfta bulunan Çavuşoğlu, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 97 yıl sonra ülkemizi bugün aynı adanmışlık, bağlılık ve kararlılıkla koruyup yüceltmeye hep birlikte devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, “Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve güç kazanması için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gayret sarf ediyoruz. 15 Temmuz’da da görüldüğü gibi birliğimize, bağımsızlığımıza, demokrasimize kast edenlere 30 Ağustos ruhu ile birlik içinde mücadele etmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Bu zaferin üzerinden yaklaşık yüzyıl geçtiğini ve Türkiye’nin her alanda kendisini geliştirerek dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden biri olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Ülkemizi her alanda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.