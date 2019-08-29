HABER

Bakan Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti” dedi.Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Oslo Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Oslo Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı. Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, öncelikle katılımcılara teşekkür ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türkiye için yeri ve önemini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Bundan 97 yıl önce Türk ulusu tarihindeki en unutulmaz zaferlerden birini kazandı. Bu zaferin iki önemli sonucu var, ilki topraklarımızı istilacı kuvvetlerden kurtardık, ikincisi bu Cumhuriyetimizin kurulmasına zemin oluşturdu. Bu yüzden bu zafer gününde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve hayatlarını vatanımız için feda etmiş şehitlerimizi anmak benim görevimdir” diye konuştu.

“Ülkemizi aynı kararlılıkla koruyup yüceltmeye devam ediyoruz”
Türk milletinin tarihi zaferlerine atıfta bulunan Çavuşoğlu, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 97 yıl sonra ülkemizi bugün aynı adanmışlık, bağlılık ve kararlılıkla koruyup yüceltmeye hep birlikte devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, “Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve güç kazanması için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gayret sarf ediyoruz. 15 Temmuz’da da görüldüğü gibi birliğimize, bağımsızlığımıza, demokrasimize kast edenlere 30 Ağustos ruhu ile birlik içinde mücadele etmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Bu zaferin üzerinden yaklaşık yüzyıl geçtiğini ve Türkiye’nin her alanda kendisini geliştirerek dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden biri olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Ülkemizi her alanda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Mükemmel ilişkilerimiz ve bunu devam ettirmeye yönelik güçlü bir isteğimiz var”
Norveç’in önemli bir müttefik olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, “Bizim mükemmel ilişkilerimiz ve bunu devam ettirmeye yönelik güçlü bir isteğimiz var. Değerli arkadaşım Bakan Sreide’nin davetine binaen dün Oslo’ya ulaştım ve yarın gerçekleştireceğimiz verimli görüşmeyi sabırsızlık ile bekliyorum. Yarın ikili ilişkilerim, bölgesel ve küresel meseleler üzerine kapsamlı görüşmelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Erdoğan: Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruzErdoğan: Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

En Çok Okunan Haberler

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu o paylaşımları affetmedi! Suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-57 açıklaması: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.