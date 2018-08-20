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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı konusunda açıklama

20.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı konusunda açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı konusunda açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı sonrasında twitter üzerinden görüşlerini paylaştı. Bakan, "yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz" derken "Olayın ek kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz" ifadelerini kullandı

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