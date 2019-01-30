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Bakan Çavuşoğlu’ndan Alanyaspor’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret etti.Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret etti.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Buraya gelerek öncelikle sizin yeni yılınızı tebrik etmek istedim. Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Bakan Çavuşoğlu’na Alanyaspor atkısı hediye etti. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in de yer aldığı ziyaret sonunda Bakan Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekindi.

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