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Bakan Çavuşoğlu’ndan ASEAN mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve ASEAN üyesi 10 ülkeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve işbirliğimizin yol haritasını uygulamak için çalışıyoruz” dedi.Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenen 52.

Bakan Çavuşoğlu’ndan ASEAN mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve ASEAN üyesi 10 ülkeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve işbirliğimizin yol haritasını uygulamak için çalışıyoruz” dedi.
Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere başkent Bangkok’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden ASEAN ile olan ilişkilerin gelişmesi yönünde bir paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu, “ASEAN’ın Sektörel Diyalog Ortağı olarak, Asya’nın zengin çeşitliliği ve Türkiye’nin Avrasya’daki eşsiz jeopolitik konumunu birleştirmek istiyoruz. ASEAN ve ASEAN üyesi 10 ülkeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve işbirliğimizin yol haritasını uygulamak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu’ndan ASEAN mesajı

Bakan Çavuşoğlu’ndan ASEAN mesajı

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