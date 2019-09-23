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Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Devlet Bahçeli

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