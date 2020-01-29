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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Belçika' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Belçika' açıklaması

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Belçika mahkemesinin kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK’yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz" ifadelerini kullandı.

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