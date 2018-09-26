Bakan Çavuşoğlu'ndan Cammu-Keşmir açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ile Hindistan arasında diyalog yoluyla kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına aktif katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu-Keşmir Temas Grubu" toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "İİT Cammu-Keşmir Temas Grubu'nda sorunun insani boyutuna dikkati çektik. Pakistan ile Hindistan arasında diyalog yoluyla, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde ve Keşmir halkının arzusu doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına aktif katkı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

