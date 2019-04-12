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Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye yok, hakkettiğiniz cevabı alacaksınız. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var" dedi. Çavuşoğlu’nun sözlerinin ardından iki kadın Fransız parlamenter salonu terk etti.
Antalya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Partisi’nden parlamenter Sonia Krimi, Bakan Çavuşoğlu’nun sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerine karşı şoke olduğunu belirterek, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" dedi.
Bakan Çavuşoğlu bu soruya, "Fransa gibi ülkeler hem patronluk taslayacaklar, başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istedikleri kararı istediği gibi verecekler. Dolayısıyla Türkiye veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Uluslararası hukuk konusunda Türkiye’ye ders vermeye çalışıyorlar. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye’ye ders çalışıyorsunuz, burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz, ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Macron’un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Fransa’nın aldığı karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’yle çelişiyor mu? Çelişiyor. Tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek, siyasetçilerin görevi mi? BM’nin kararını okudunuz mu? Uluslararası hukuk ve sistemden bahsediyorsunuz. BM bir olayın nasıl soykırım olabileceğini açıkça söylemiş. Burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiş. Siyasetçiler tarihle yargılamayı, karar vermeyi kendinizde bir hak olarak görüyorsunuz. Görüş başka, karar verme başkadır. Hangi kıt bilgiyle tarih konunda böyle net bir karar veriyorsunuz. Böyle bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye yok, hakkettiğiniz cevabı alacaksınız. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var" cevabını verdi.
Çavuşoğlu kendisini alkışlayan Fransız parlamenterlere tepki göstererek, "Ne kadar nezaketli olduğunu görüyoruz. Ne kadar saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız, alışacaksanız, başka seçeneğiniz yok" dedi.
Daha sonra iki kadın Fransız parlamenter salonu terk etti.

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