Bakan Çavuşoğlu'ndan hortum ve fırtına felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre ilçesinde partisinin 31 Mart seçimlerindeki adayları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu'nun seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Süleyman Topçu'nun Demre'deki hizmetlerinden övgüyle bahseden Bakan Çavuşoğlu, “Herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama yerel yönetimlerde CHP'li arkadaşlarımız da, 'Yıllardır bize hizmet etti, ben hizmet edene oy veririm' diyor. Bu şehir için esasen çok önemlidir. Bunu, bu seçimde aslında her yerde görmeye başladık. Yani Antalya'da da görüyorum. Antalya'da da birçok CHP'li dostumuz iki sebepten dolayı Menderes Türel'e oy veriyor. Birincisi 2009-2014 arası CHP belediyesi Antalya'ya hiçbir şey vermediği gibi, Antalya karanlığa girdi. Menderes Türel ise 2004-2009 ve 2014-2019 dönemleri arasında, aradaki o 5 yıllık karanlığı da kapatarak Antalya'ya büyük hizmetler yaptı. Vatandaş, 'Ben şehrimi emanet edebileceğim insana oyumu veririm' diyor. Ve İzmir'de de, Çankaya'da ve şu anda CHP'nin elinde olan belediyelerde de vatandaş ne diyor biliyor musunuz, 'Mevlüt bey, Sayın Bakanım hep oy veriyoruz, biz nasıl olsa oy vereceğiz diye hiçbir hizmet gelmiyor. Yeter artık gelin. Bu sefer AK Parti'ye Nihat Zeybekçi'ye vereceğiz' diyorlar. Artık millet uyandı" dedi.

'CHP YAVAŞ YAVAŞ RADİKAL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KONTROLÜNE GİRMEYE BAŞLADI'

Gerçek milliyetçi CHP'lilerin, PKK güdümündeki parti ile ittifakı hazmedemediğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi o kardeşlerimizde artık biliyor ki CHP artık yavaş yavaş aşırı, hatta radikal DHKP-C gibi terör örgütlerinin kontrolüne girmeye başladı. Bir önceki seçimde böyle oldu. Bu bir gerçek, Atatürk'ten bu yana CHP'ye oy veren, vatanını, milletini seven vatandaşlarımız bundan rahatsız. En çok destek nereden geliyor, Kandil'den geliyor bu ittifaka. Bu partinin sözde eş başkanına 'Siz PKK'dan izin almadan bir kelime bile konuşamazsınız. Sizin Kürt kardeşlerimizin sorunlarıyla bir işiniz yok. Öyle bir derdiniz yok' dedim. O ne diyor. 'Sözde Kürdistan'da kazanacağız' diyor. Ne Kürdistanı, bölücüler bunlar. Yani bizim Anadolu topraklarımızı Kürdistan diye tanımlıyor. Şimdi huzurunuzda olmasam güzel bir cevap vereceğim de terbiyem müsaade etmiyor. Bu kişi 'Diğer yerlerde de yıkacağız. AK Parti ve MHP'yi yıkacağız' diyor. Neyi yıkıyorsun. Başka hayalleri de vardı ama o hayallerini ve teröristlerini dağlarında inlerine gömdük biz. Dolayısıyla bu ittifaklar bu bakımdan da çok önemlidir. Bizim herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama vatanını, milletini seven herkes, milletin bekası ve devletin güçlenmesi devamı için gereken hassasiyeti gösterecektir."

