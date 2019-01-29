Bakan Çavuşoğlu'ndan iki kritik görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmelerin ana maddesinin Suriye meselesi olduğu belirtildi.
KKTC ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, akşam saatlerinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, görüşmenin içeriğinin Suriye meselesi olduğu bildirildi.
Haber: ANKARA,(DHA)
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