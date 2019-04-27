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Bakan Çavuşoğlu'ndan, Irak'a 2 günlük ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 28-29 Nisan tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil'i ziyaret edeceğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 28-29 Nisan tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun Irak ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinde özellikle terörle mücadele ve Irak'ın yeniden imarı konularının ele alınacağı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde, terörle mücadele ve Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin ele alınması ve bölgesel meselelerin istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaret sırasında Irak’ın asli unsurlarından Türkmen toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecektir."

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