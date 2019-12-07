Bakan Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazetesine demeç:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması konusunda ABD'nin kendilerine yönelik eleştirilerinin olduğunu ancak NATO'nun bu hususta Türkiye'ye bir şey demediğini belirtti.

Çavuşoğlu, İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl 5'incisini düzenlediği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu” için geldiği Roma'da Corriere della Sera gazetesine, Türkiye’nin S-400 alımından, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz’e kadar pek çok konuda mülakat verdi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirmek istediği, insani kriz yarattığı ve terör örgütü DEAŞ’ı yeniden canlandırdığı gibi pek çok yanlış haberin dolaşıma sokulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlar, orada küçük bir devlet kurmayı amaçlayan bazı ülkeler tarafından tasarlanan kara propaganda. Biz şimdi orada yeniden inşa etmeyi düşünmeliyiz. Herkesle de çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan gazetecinin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun "Beşşar Esed'le konuşulabileceğini" söylemesine atıfta bulunarak "Esed’le konuşulur mu?" sorusuna Çavuşoğlu, "Mültecilerin Suriye'ye dönüşünde herkesin yardımına ihtiyaç var. Belki onunla da konuşulabilir. Ama Esed konusunda Türkiye'nin pozisyonu net: 500 bin kişiyi öldürdü. Kimyasal silah kullandı. Bizim için o, ülkeyi birleştiren biri olamaz." yanıtını verdi.