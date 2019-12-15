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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Asker gönderme ayrı bir şey.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa biz bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız şekilde söylemişti ki; zaten Libya ile buna benzer anlaşmalarımız geçmişte de var" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliğine yönelik mutabakat metnine ilişkin soru üzerine, "Libya ile iki tane mutabakat metni imzaladık. Bunlardan biri; deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve ikincisi de daha önce imzaladığımız askeri işbirliğinin güncellenmiş halinin tekrar imzalanması. Deniz yetki alanları ile ilgili imzaladığımız mutabakat zaptı, yüce Meclisimiz tarafından onaylandı, Cumhurbaşkanımızın da yürürlüğe dair onaylamasıyla birlikte tam yürürlüğe girdi ve BM'ye de tescilini yaptırdık. Şimdi ise askeri işbirliği anlaşması Meclis'e sunuldu. Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir" dedi.
'İLİŞKİLERİMİZİ MEŞRU YÖNETİM İLE SÜRDÜRÜYORUZ'
Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine ise, şunları söyledi:
"Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa biz bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız şekilde söylemişti ki; zaten Libya ile buna benzer anlaşmalarımız geçmişte de var. Şu anda ilişkilerimizi Sehvat Anlaşması'nın da yetkilendirdiği tek meşru yönetim olan Saraç yönetimi ile sürdürüyoruz. Onlardan böyle bir talep gelirse, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu değerlendirebileceğimizi zaten söylemişti. Bizim imzaladığımız mutabakat zaptı, onaylanması için yüce Meclisimize sunuldu. Onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek."

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