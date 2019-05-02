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Bakan Çavuşoğlu’ndan Paraguaylı mevkidaşına "Kudüs" teşekkürü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Paraguay Cumhuriyeti’ne daha önceki yönetimin büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararını geri çevirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Paraguay Cumhuriyeti’ne daha önceki yönetimin büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararını geri çevirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bu sabah birlikte Paraguay’ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptık. Büyükelçiye ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Tüm dost ülkelerin büyükelçiliklerine verdiğimiz desteği ve daha fazlasını Paraguay Büyükelçiliğine de vereceğimizden emin olunmasını istiyorum. 2016’da ilk defa Dışişleri Bakanı olarak Paraguay’ı ziyaret etmiştim. Geçen yıl Kasım ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Paraguay’ı ziyaret etti. Bu yıl içerisinde de Paraguay Başkanı Mario Abdo Bentez’in ülkemize ziyaretini gerçekleştireceğiz. İlişkilerimizi geliştirmek için hızlı bir şekilde çalışıyor, aldığımız kararları uyguluyoruz. Karma Ekonomi Komisyonu toplantımızı da önümüzdeki zamanlarda gerçekleştireceğiz. Yarın İstanbul’da bir toplantı var. Orada iş adamlarımızı bir araya getireceğiz. Paraguay’da iş konseyi mekanizmasını da bir mutabakat sağlayıp imzalayarak hayata geçireceğiz. Karşılıklı ticaretin ve yatırımın artması için elimizden geleni yapacağız. Latin Amerika ülkesiyle ilişkimizi tüm ülkelerle ilgili düzeyde geliştirmek için çaba sarfediyoruz. 17 temsilcimiz var; 1 başkonsolosluk, 16 büyükelçiliğimiz var. Latin Amerika ülkeleri de bizim ülkemizde büyükelçilik açıyorlar. Diğer yandan Batı Amerika’daki ülkeler üzerinde de statümüzü geliştirmek istiyoruz. Bu konuda Paraguay’ın destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Paraguay Cumhuriyeti’ne daha önceki yönetimin büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararını geri çevirdikleri için bir kere daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Abdo Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek
İlk kez Ankara’da bulunduğunu söyleyen Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ise, “Geçen yıl söz vermiştik Cumhurbaşkanımız Abdo ile büyükelçiliklerin açılmasına dair elimizden gelenin yapılacağı üzerine. Bu sözü yerine getiriyor olmak benim için büyük bir onur. 65 yıllık diplomatik ilişkimiz var. Geçen yıl önemli bir adım attık, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli çalışmalar yaptık. Bu bahsettiğim ilişkiler sadece siyaset anlamında değil, ekonomik, ticari, politik, kültürel anlamda da insanlarımızı bir araya getirmek için çalışmalarımız devam edecek. İki ülkenin cumhurbaşkanları da bu ihtiyacın farkında, o nedenle geçen yıl Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaretiyle onurlandırmıştı. Tarihi bir ziyaretti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nden gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu. Cumhurbaşkanımız Abdo da Haziran ayının ikinci yarısında Türkiye’ye ziyarette bulunacak. Çok kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Türkiye’de, İstanbul’da Ekonomik İşbirliği Konseyini açıyoruz. İş adamları heyetiyle birlikte ziyaretimi gerçekleştiriyorum. Onlar da kendi muhataplarıyla görüşmelere başladılar. İş adamları heyetimiz oldukça geniş. Bakan Çavuşoğlu’nun da belirttiği gibi amacımız somut sonuçlara ulaşarak her iki ülkenin halkı için de yararlı faaliyetler gerçekleştirmek. İki dost ülkeyiz, birlikte müttefik halinde geleceğe doğru ilerlemek istiyoruz. Latin Amerika bölgesinde Paraguay, Türkiye için önemli bir platform. Türkiye’nin de dünyanın bu coğrafyasında bizim için önemli bir platform olmasını hedefliyoruz. Bu ziyaretlerin artık bir başlangıcı. Bundan sonra hukuki alanda, ticari alanda, ekonomik alanda bu ilişkilerin gelişerek ilerlediğini göreceğiz. Vizyonumuz ve değerlerimiz ortak. Dünyanın daha güvenli ve adil bir yer olabilmesi için birlikte çalışmaya kararlıyız” diye konuştu.

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