Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin teslimatının erteleneceği iddiasına ilişkin, "S-400'lerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizden yana erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısının ardından konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi ile yakın diyaloğun sürdüğünü, son reform eylem grubu toplantısının ardından Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün tavsiyelerinden birinin daha yerine getirildiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının da yeniden şekillenme sürecini yakından takip ediyoruz. Bu şekillenmenin AB'nin kendisine ve bizlere yansımasını da değerlendiriyoruz. Yeni AB kurumlarının; ülkemizde katılım sürecini teknik bir zeminde yürütmesini bekliyoruz. Bizim AB'den beklentimiz basit. Diğer aday ülkelerle eşit muamele görmek istiyoruz. Son günlerde bu tür beyanatlar arttı. Gerekli cevapları verdik. AB'nin de şunu çok iyi anlaması lazım. Güçlü Avrupa'nın yolu güçlü Türkiye'den geçiyor."

'VİZE SERBESTİSİ AB İÇİN DE ÖNEMLİDİR'

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, 'AB ile vize serbestisi konusunda 6 kriterle ilgili son durum nedir? Kriterler tamamlandıktan sonra vize serbestisini sağlayacağına inanıyor musunuz?' sorusuna, şöyle yanıt verdi: "Elbette AB sadece Türkiye'ye yönelik değil diğer ülkelere yönelik aldığı kararlar, hatta bazı anlaşmalara zamanında uymadığı için güvenilirliği sarsılmıştır. Vize serbestisi AB için de önemlidir. 6 kriterin yerine getirilmesi için çalışma grubu oluşturduk. İlgili bakanlıklardan arkadaşımız da var. 6 kriter üzerinde AB ile de müzakerelerimizi yürütüyoruz. Bu müzakereler sürecinde, her bir kriter içinde yakınlaşmaların olduğunu söyleyebilirim. Kriterlerin içindeki bir çok konu bakımından esasen yakınlaşmamız var. Ama bazı kriterler üzerinde halen çalışıyoruz. Farklı anladığımız kelimeler ya da cümleler var. Bunun üzerinde de müzakereleri sürdürüyoruz."

'ERTELENMESİ YÖNÜNDE ABD'DEN TALEPLER GELDİ, GELİYOR'

Bakan Çavuşoğlu, S-400'lerin teslimatının erteleneceği iddiasına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "S-400’lerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizden yana erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. Hiç alınmaması ve ertelenmesi yönünde ABD'den talepler geldi, geliyor. Burada S-400 konusunda özellikle ABD'nin bazı iddiaları oldu. Yani S-400'ün F-35'ler dâhil NATO sistemine vereceği konusunda. Biz de buna katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu teklifinde bulunduk. Hatta buna da NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini açıkça söyledik. Türkiye attığı adımlarda gayet şeffaf şekilde hareket ediyor. Bu konuda da ne yaptığımızı biliyoruz. Ama endişeler varsa da bunun için çalışma grubunu oluşturalım, onlar raporlarını bizimle paylaşsınlar. Eğer ABD bu konuda kendine güveniyorsa, iddialarında eminse bu çalışma grubuna 'evet' demesi gerekiyor. Son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve görevi bakımından bazı görüş alışverişleri oldu ABD'yle ve önümüzdeki süreçte karşılıklı teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Cumartesi günü Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Bu konuyu kendisiyle de değerlendireceğiz. Bizim burada yaklaşımımız gayet samimi, yapıcı. İhtiyacımız olan bir sistemi müttefiklerimizden alamadığımız için Rusya en iyi teklifi verdiği için aldık. Ama bu konuyla ilgili tereddütleri varsa yapıcı bir teklifte bulunduk. Buna ABD’nin de evet demesi gerekiyor."

'YAPTIRIMLAR İRAN HALKINA ZARAR VERİYOR'

'İran yaptırımları konusunda Türkiye'nin politikası nasıl olacak?' sorusu üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin yaptırımlara yönelik ilkesel tutumunun belli olduğunu söyledi. Yaptırımlara karşı olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Yaptırımlar yoluyla da bir ülkeden netice alınamayacağını sürekli vurguluyoruz. Yaptırımdan kim zarar görüyor? İnsanlar. İran’a yönelik yaptırımlar da İran halkına zarar veriyor. Burada hedef yönetim olabilir, rejim olabilir ama sonunda halkı cezalandırıyorsunuz. Biz İran ile petrol konusunda istisnaya tabi tutulmuştuk. 2 Mayıs geçti, ABD tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Diğer taraftan ABD sürekli farklı ürünleri de yaptırımlara ekliyor. AB İran ile en çok ticaret yapan ülkeler için çözüm üretmeye çalışıyor. En son kurulan İNTEX makinası, henüz hayata geçmedi, bu çözüm arayışlarının bir sonucudur. İNTEX’e katılmak ve buna benzer mekanizmalar üretme konusunda İran ve diğer ülkeler ile görüşüyoruz. Sonuçta İran bizim sınır komşumuz. Birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Bu yaptırımlar sadece İran’ı veya komşularını etkilemez, bölgeyi ve ötesini de ekonomik ve güvenlik bakımında etkiler. İran’ın istikrarı herkes için önemlidir. Bu konudaki telkinlerimizi ABD nezdinde sürdüreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-

