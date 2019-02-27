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Bakan Çavuşoğlu'ndan sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduklarını söyleyerek "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduklarını söyleyerek "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştüğünü söyledi. İki ülke arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu şöyle dedi:
"Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunuyoruz. Tırmandırmaya yol açacak adımlardan kaçınılması gerekiyor. Bu gerginliğe yol açan esas problem 'Keşmir' problemidir. 'Keşmir' problemi yıllardır çözümü dondurulmuş bir itilaftır. Sık sık iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor. Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesi gerekiyor ki, iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan bir problem ortadan kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir problemi dahil bu problemlerin çözümünde her zaman katkı yapma arzusundayız. Bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunu Pakistan’a bu sabah ilettik."
'TÜM DÜNYA BURAYA KİTLENMİŞ DURUMDA'
Yaşanan gerginliğin Afganistan sürecine de etki yaptığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bir yerde gerginlik varsa iki ülke arasında kalması mümkün değil. Bölgeye de yansıyor, hepimize yansıyor. Şuan da tüm dünya buraya kitlenmiş durumda. Biz Afganistan sürecini tabii ki farklı tutuyoruz. Pakistan'ın Afganistan'daki terör probleminin çözümüne yönelik son zamanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirle karşılıyoruz. Esasen Pakistan da bu terör saldırılarından çok çekmiş bir ülkedir. Biz Afganistan sürecine ivme kazandırmak için şuan Asya'nın kalbi İstanbul sürecine Afganistan'la beraber eş başkanlık yapıyoruz. Bu toplantıyı seçimlerden sonra gerçekleştireceğiz. Tabii ki Türkiye, Pakistan ve Afganistan üçlü zirveyi de gerçekleştireceğiz."
'DİYALOĞA AÇIĞIZ'
Bakan Çavuşoğlu, şuana kadar Hindistan ile bir temaslarının olmadığını, Pakistan Dışişleri Bakanının kendilerini sürekli bilgilendirdiğini belirterek, "Son günlerde üçüncü telefon görüşmemiz oldu. Ama henüz Hindistan tarafından böyle bir bilgilendirme olmadı. Biz diyaloğa açığız. Tabii ki Hindistan'la da bu konuyu görüşmek isteriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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