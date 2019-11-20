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Bakan Çavuşoğlu’ndan Sassoli’ye tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunma üzere geldiği Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunma üzere geldiği Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yapan Sassoli’ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Sassoli, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmemizde Avrupa Birliğinin Suriye’nin kuzeyindeki Türk askeri müdahalesi şiddetle kınadığımızı bir kez daha dile getirdim. Bu, bölgenin istikrarı ve güvenliğini baltalayan uluslararası hukukun kabul edilemez ihlalidir" dedi.

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