Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye telefonu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı'nda (TMV) görevli Furkan Akyol'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgun'ü telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Birol Akgun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, Türkiye Maarif Vakfı(TMV) Moritanya okullarında görevli olan ve 19 Mayıs günü Nouadhibou şehrindeki okulun, 2018-2019 mezuniyet törenlerine katılmak amacıyla seyir halindeyken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Furkan Akyol için taziyelerini ve diğer iki TMV görevlisi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-

