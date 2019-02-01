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Bakan Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’da İstanbul Park’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna’da İstanbul Park’ı ziyaret etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna’da İstanbul Park’ı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’dan ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’nın Odessa kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu, Odessa Uluslararası Havalimanı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin karşıladı. Çavuşoğlu daha sona Klimkin ile Odessa kentinde bulunan İstanbul Park’ı ziyaret etti. Çavuşoğlu, park hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İstanbul Park, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun katılımıyla İstanbul ve Odessa’nın Kardeş Şehir Protokolü’nün 20. yıldönümü olan 26 Mayıs 2017 tarihinde açıldı. Park, Odessa’nın en önemli simgelerinden Potemkin Merdivenlerinin yakınında bulunuyor

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