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Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Venezuela'da Anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Venezuela'da Anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bugün Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız" dedi.

ANKARA, (DHA)

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