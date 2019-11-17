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Bakan Çavuşoğlu’ndan ‘Yıldız Kenter’ için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:29 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu’ndan ‘Yıldız Kenter’ için başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu paylaşımında, "Tiyatromuzun usta ismi, duayen sanatçı Yıldız Kenter’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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