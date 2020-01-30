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Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunan vekile sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Genel Kurulu’nda Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos’un Türk bayrağını yırtmasının hemen ardından, “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir” paylaşımında bulundu.Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos bir alçaklığa imza attı ve kürsüde Türk Bayrağını yırttı.

Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunan vekile sert tepki

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Genel Kurulu’nda Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos’un Türk bayrağını yırtmasının hemen ardından, “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir” paylaşımında bulundu.
Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos bir alçaklığa imza attı ve kürsüde Türk Bayrağını yırttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise twitterdan, “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli” paylaşımında bulundu.

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