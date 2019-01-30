Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimine değinerek, "Yunanistan’a bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanı’na öyle söylüyorlar, ’Bizim şımarık çocuğumuz’ diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen "Çarşamba Konferansları"nda konuştu. Türk dış politikasını yürütürken İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bugün sahada terörle mücadele ederken, sınırımızın ötesinde harekatları yürütürken masada da kazanımlarımızı kaybetmemek için yine birlikte çalışıyoruz. Artık Türkiye sahada değil, masada da güçlüdür" diye konuştu.

Dünyanın bir geçiş döneminde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bir taraftan tek merkezli politika izlemeye çalışan başta ABD gibi bazı ülkelerin olduğunu, diğer taraftan da çok taraflılığı savunan ülkeler olduğunu söyledi. Girişimci olmak demenin dünyanın her yerinde var olmak demek olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Zamanında ihmal ettiğimiz kıtalarda olmazsak, yarın oralara gitmek için geç kalmış sayılabiliriz. Fırsatları da yakalamamış oluruz. Geçmişte sömürgeci anlayışla oralarda olan ülkelerin bugün bizim dış politikamızı sorgulamasına da müsaade etmeden dünyanın her yerinden olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.