Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde Çin, Burkina Faso, Gambiya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu'nun ikili temasları basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye, Ürdün, Japonya, İsveç ve AB tarafından BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNWRA) bütçe açığına dikkat çekmek ve yeni mali katkı taahhütleri temin etmek üzere düzenlenen toplantıya katıldı.

