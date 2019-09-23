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Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile ayrı ayrı görüştü

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile ayrı ayrı görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu, BM binasında Etiyopyalı mevkidaşı Alene ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Hollanda, Danimarka ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye-Hollanda, Türkiye-Danimarka ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin de ele alındığı kaydedildi.

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