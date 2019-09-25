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Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Onuncu Bakanlar Oturumu ile İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu ve Keşmir Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Çavuşoğlu, New York'ta BM 74. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde New York'taki bir otelde düzenlenen Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Balkanlar'da bölgesel iş birliği ve dayanışma önem taşıyor. GDAÜ süreci, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendiriyor." mesajını paylaştı.

- "Terör örgütleri arasında ayrım gözetilmemesi gerektiğini vurguladık"

Çavuşoğlu daha sonra, başka bir otelde düzenlenen Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Onuncu Bakanlar Oturumu'na iştirak etti.

Bu konuda yaptığı Twitter paylaşımında Çavuşoğlu, "Oturumda, farklı terör örgütlerinin saldırılarına hedef olan bir ülke olarak, uluslararası toplumun terör örgütleri arasında ayrım gözetmemesi gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra BM Genel Merkezine geçen Çavuşoğlu, buradaki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu ve Keşmir Temas Grubu'nun toplantısına katıldı.

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BM 74. Genel Kurul toplantıları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İİT

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