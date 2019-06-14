SEVAL OCAK ADIYAMAN - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendirebilecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Biz, hem Meclis hem de muhalefet olarak bilgilendirmeye her zaman açığız. Yeter ki kendileri gelsinler, bilgilendirsinler. Milli meselelerde birlikte hareket etmenin altyapısını hazırlayalım." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Özkoç, Türkiye'nin savunma alanında güçlü bir ülke olmasını çok istediklerini dile getirdi.

CHP'nin asla "S-400 almayalım" şeklinde bir açıklama yapmadığını vurgulayan Özkoç, şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanı, sanki muhalefet böyle bir açıklama yapmış gibi bir ifadede bulunuyor. Dışişlerinden sorumlu bir bakanın bir genelleme yapıp 'muhalefet karşı çıkıyor' gibi bir açıklamada bulunması bence sorumsuzca bir davranıştır. Milli Savunma Bakanı ile yaptığımız görüşmede olduğu gibi rahatsız olduğumuz konuyu kendisine ilettik. Amerika'nın gönderdiği mektuba gerektiği gibi bir an önce cevap verilmesi gerektiğini ifade ettik."