Bakan'dan başkonsolosa tepki: Dalga geçer gibi!

"Pompeo, Trump'ın görüşmelerini iletti. Kaşıkçı olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Gazetelerde çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Savcılık yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkonsololukta biraz gecikse de soruşturma gerçekleşti. Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz. Hepsi bir neticeye vardıktan sonra somut bir neticeye varabiliriz. Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok. Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi, dalga geçer gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Konutta ve araçlarda soruşturma bugün gerçekleşecek. Dün, konutta ailesinin olduğu söylenerek gerçekleşmedi."

"Hem Kaşıkçı olayını hem Menbiç konusunu konuştuk, ikili ilişkilere yer verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ konusuna değindi."

POMPEO GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI Çavuşoğlu "Mike Pompeo, Suudi Arabistan'dan sonra Ankara'ya uğradı. Bir görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimizle birlikte faydalı bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

"Bugün konsolosun konutunda arama yapılacak. Başkonsolos ülkesine gidebilir, ne zaman gelip gelmeyeceği de benim işim değil. Suud yetkililer karar verir buna. Başkonsolosun bazı davranışları dalga geçer gibi dolabın kapaklarını açıp göstermesi falan tepki topladı. Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak"

'MENBİÇ KONUSUNDA GECİKME OLDUĞUNU KABUL ETTİLER'

Menbiç konusunu Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. Bunu Pompeo ile onaylamıştık, bir gecikme olduğunu kendileri de dile getirdi. Sahada direncin olmaması, sahada çalışan askerlerin direncinin olmaması önemli olan."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç için ABD'li Bakan Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdiğini söyledi.

"Önümüzdeki günlerde bu temaslar devam edecek. Aramızda onaylanan yol haritasının sürmesi gerektiğini vurguladık. Ülkenin doğusundaki şehirlerin de huzura kavuşması için diğer bölgeler geçilecek."

'YAPTIRIMLAR SAÇMA SAPAN ŞEYLERDİ'

"Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz. İkili ilişkilerde böyle şeyler olmaması gerektiğini vurguladık. Negatif tutumlar devam ederken, ilişkiler bir yere gitmez."

"FETÖ ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı'na ulaştırdığımızı ilettik. Gerekli delilleri FBI'a iletmesi için Adalet Bakanlığı'na ilettiğimizi söyledik."

"Suudi Arabistan, daha önce ABD çekilmek isterken ABD'nin kalmasını istediklerini söylediler. Hedefler ve çıkarlar var biliyoruz. YPG/PKK/DEAŞ mı yoksa İran'ın çıkarlarını korumak mı bilmiyoruz."

"Hapishanedeki şartların iyi mi değil mi olup olmadığını bilmiyoruz. Adalet Bakanlığımız her zaman yardımcı olmuştur. Kararı yargı verdi, yargının kararına denilecek b ir şey yok."



