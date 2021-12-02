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Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

02.12.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan yerine Nureddin Nebati getirildi. Karar sonrası siyasilerden ilk tepkiler geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı." ifadelerini kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, "Çürümüşlüğün ve tükenmişliğin göstergesi AK Parti ve Lideri Erdoğan için." açıklamasında bulundu.

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği gerçekleşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar sonrası siyasilerden de ilk tepkiler geldi.

İşte o açıklamalardan bazıları:

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TABUTUNA BİR ÇİVİ DAHA ÇAKILDI"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış. Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildiHazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

"ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN VE TÜKENMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, "Ne parti içinden ne de piyasadan biraz olsun itibarı, kariyeri, kredibilitesi ve utanma duygusu olan hiçbir kimse görev kabul etmiyor! Çürümüşlüğün ve tükenmişliğin göstergesi AK Parti ve Lideri Erdoğan için! Ancak kişiliği hiçleştirilmiş sefiller görev kabul ediyor!" ifadelerini kullandı.

"YİNE GECE YARISI, YİNE BAKAN DEĞİŞTİ"

Ordu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da, "Gelecek olan geldi. Lütfü gitti, Nebati geldi. Yine gece yarısı, yine Bakan değişti. Dış güçler gece mesaisinde." açıklamasında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan
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