Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği gerçekleşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar sonrası siyasilerden de ilk tepkiler geldi.
İşte o açıklamalardan bazıları:
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış. Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış.— Erhan Usta (@55erhanusta) December 1, 2021
Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı. pic.twitter.com/wbo7Mrklig
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, "Ne parti içinden ne de piyasadan biraz olsun itibarı, kariyeri, kredibilitesi ve utanma duygusu olan hiçbir kimse görev kabul etmiyor! Çürümüşlüğün ve tükenmişliğin göstergesi AK Parti ve Lideri Erdoğan için! Ancak kişiliği hiçleştirilmiş sefiller görev kabul ediyor!" ifadelerini kullandı.
Ne parti içinden ne de piyasadan biraz olsun itibarı, kariyeri, kredibilitesi ve utanma duygusu olan hiçbir kimse görev kabul etmiyor!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) December 1, 2021
Çürümüşlüğün ve tükenmişliğin göstergesi Akp ve Lideri Erdoğan için!
Ancak kişiliği hiçleştirilmiş sefiller görev kabul ediyor!
Ordu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da, "Gelecek olan geldi. Lütfü gitti, Nebati geldi. Yine gece yarısı, yine Bakan değişti. Dış güçler gece mesaisinde." açıklamasında bulundu.
Gelecek olan geldi.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 1, 2021
Lütfü gitti,Nebati geldi.
Yine gece yarısı,yine Bakan değişti.
Dış güçler gece mesaisinde.
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