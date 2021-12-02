Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği gerçekleşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar sonrası siyasilerden de ilk tepkiler geldi.

İşte o açıklamalardan bazıları:

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TABUTUNA BİR ÇİVİ DAHA ÇAKILDI"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış. Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış.

Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı. pic.twitter.com/wbo7Mrklig — Erhan Usta (@55erhanusta) December 1, 2021

"ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN VE TÜKENMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, "Ne parti içinden ne de piyasadan biraz olsun itibarı, kariyeri, kredibilitesi ve utanma duygusu olan hiçbir kimse görev kabul etmiyor! Çürümüşlüğün ve tükenmişliğin göstergesi AK Parti ve Lideri Erdoğan için! Ancak kişiliği hiçleştirilmiş sefiller görev kabul ediyor!" ifadelerini kullandı.

Ne parti içinden ne de piyasadan biraz olsun itibarı, kariyeri, kredibilitesi ve utanma duygusu olan hiçbir kimse görev kabul etmiyor!



Çürümüşlüğün ve tükenmişliğin göstergesi Akp ve Lideri Erdoğan için!



Ancak kişiliği hiçleştirilmiş sefiller görev kabul ediyor! — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) December 1, 2021

"YİNE GECE YARISI, YİNE BAKAN DEĞİŞTİ"

Ordu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da, "Gelecek olan geldi. Lütfü gitti, Nebati geldi. Yine gece yarısı, yine Bakan değişti. Dış güçler gece mesaisinde." açıklamasında bulundu.

Gelecek olan geldi.

Lütfü gitti,Nebati geldi.

Yine gece yarısı,yine Bakan değişti.

Dış güçler gece mesaisinde. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 1, 2021



