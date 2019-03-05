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Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karada ve denizde bu yıl 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karada ve denizde bu yıl 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda sivil toplum örgütü temsilcilerine seslenen Bakan Dönmez, 2019 yılı içerisinde karada ve denizde yaklaşık 140 sondaj çalışması ile doğalgaz çalışmalarını artıracaklarını söyledi.
Türkiye’de az miktarda doğalgaz üretiminin olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Doğalgaz keşiflerimiz var ama hala yetersiz. Karada ve denizde keşiflerimizi artırıyoruz. Bilimsel tüm çalışmaları yaptıktan sonrada hem denizde hem karada bu aramaları devam ettireceğiz. Geçtiğimiz yıl petrol ve doğalgaz arama üretimi için Türkiye petrolleri devlet kuruluşumuz 70 civarında sondaj yapmıştı. Bu yıl bütçeyi iki katı artıralım dedik ve yıl içinde 140 tane sondaj vuracağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor daha meşakkatli ve daha maliyetlidir. Ama özellikle Doğu Akdeniz’de diğer keşiflere baktığımızda biz de ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer burada bir hidrokarbon rezervi kaynağına rastlatarak müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. bulamasak da aramaya devam edeceğiz. Unutmayın bulanlar arayanlardır. Biz hep şunu dedik varsa bulacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”

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