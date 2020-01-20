Bakan Dönmez: 2020 yılında 5 açık deniz sondaj hedefimiz var 

Haluk KARAASLAN- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " 'Yavuz 1' sondaj gemimiz cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat alanlarından birisi olan 'Lefkoşa 1' olarak adlandırdığımız sahaya gitti. Geçtiğimiz yıl 5 offshore (açık deniz) sondaj hedefimiz vardı, 5'ini de tamamladık. 2020 yılında da 5 offshore sondaj hedefimiz var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nijer Madencilik Bakanı Hassane Baraze Moussa ile bakanlık binasında düzenlenen 'Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması' imza törenine katıldı. Toplantıda çok sayıda Türk ve Nijerli bürokrat yer aldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve yurt dışı iştiraki Uluslararası Madencilik A.Ş.'nin Nijer’in güneybatısındaki Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama ve araştırma yapması hususunda Bakan Moussa ile mutabık kaldıklarını söyledi. Bakan Dönmez, "Bu sahalarda jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarıyla görünür rezerv tespitinde bulunacağız. Sonrasında Nijer Hükümeti ile dostluğumuzu daha da güçlendireceğini düşündüğümüz ve her iki ülke açısından istihdam ve iş gücünü artıracak olan cevherin üretimi aşamasına geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

'AFRİKA'DA MAKSİMUM KAZANÇ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Dönmez, Afrika'da 17 ülkeyle bu anlamda enerji ve madencilik alanında anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"MTA International ile şu an Sudan'da faaliyet gösteriyoruz. Bunu yaparken, kamu ve özel sektörün birlikte yürütebileceği, herkesin elini taşın altına koyacağı somut projeler geliştirerek, samimiyet, karşılıklı öğrenme, know-how transferi ve kazan-kazan anlayışıyla sürdürülebilir bir model kurmayı planladık. 'Türkiye Modeli' olarak adlandırdığımız bu modelle, Afrika'da ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerle karşılıklı maksimum kazanım elde etmeyi hedefliyoruz." Konuşmaların ardından Nijer'deki üç maden sahasında arama ve araştırma yapılması hususunda anlaşma imzaladı.

'RUM YÖNETİMİ UMARIM KARARINI TEKRARDAN GÖZDEN GEÇİRİR'

Programdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren 'Yavuz 1' sondaj gemisi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Yavuz 1 sondaj gemimiz cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat alanlarından birisi olan 'Lefkoşa 1' olarak adlandırdığımız sahaya gitti. Geçtiğimiz yıl 5 offshore sondaj hedefimiz vardı, 5'ini de tamamladık. 2020 yılında da 5 offshore sondaj hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl KKTC hükümeti, Kıbrıs Rum yönetimine bir teklifte bulundu. 'Adanın doğal kaynaklarını gelin birlikte arayalım, işletelim, geliştirelim ve adil bir şekilde paylaşalım' diye. Maalesef Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi havada bıraktı. Bu saha bizim KKTC'den aldığımız bir saha, varsa bulacağız. Bulduğumuzda da KKTC'nin anlaşma gereği alması gereken paylar neyse onları KKTC almış olacak. Biz öteden beri adada tek taraflı adımların barışa katkı vermediğini defaatle söylemiştik. Umarım Rum yönetimi KKTC’nin bu teklifini tekrardan gözden geçirir"

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