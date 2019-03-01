Bakan Dönmez: 5 bin metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız (3)

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN GÜNEŞ SANTRALİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KARAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Korkuteli ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Dönmez, eskiden elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığını söyledi. Son yıllardaki yatırımlarla elektrik arzında sıkıntı kalmadığını belirterek, "Hatta fazlamız var. Geçen yıl elektrikte ihracatımız ithalatımızı geçti. Zaman zaman kesintiler de olabiliyor ama bu arzdan kaynaklanmıyor, daha çok eskiyen şebekelerden kaynaklanıyor" dedi.

KORKUTELİ'NE DOĞALGAZ SÖZÜ

Doğalgazda sessiz bir devrim yaşandığını kaydeden Bakan Dönmez, 81 il ve 510 ilçede doğalgazı kullanır hale getirdiklerini söyledi. Korkutelilerin de yakında doğalgaz kullanacağına değinen Dönmez, "Siz de kullanmaya başlayacaksınız, söz veriyoruz, yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren gaz dağıtım şirketi ve BOTAŞ bu çalışmayı yapacak. İklimi sert insanı mert olan Korkuteli'nin en iyi hizmete layık olduğunu biliyorum" dedi.

TARIMSAL GRUBA ELEKTRİK İNDİRİMİ

Bakan Fatih Dönmez, geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şurasında tarımsal sulama grubundan elektrikten yararlananların sayısının artırılmasına yönelik teklif olduğunu söyledi. Dönmez, "Çalışmalar bitti. Önümüzdeki hafta kurul kararı da çıkacak. Tarımsal sulama grubuna sulamanın yanı sıra sera, hayvancılık, süt toplayıcı ve işleyicileri dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerin hemen hemen tamamını içerecek bir düzenleme yaptık. Bunlar daha iç ticari işletme grubunda yer alıyordu ve kilovatsaat ücretleri daha yüksekti. Uygulamadan sonra yüzde 12 civarında bir indirimden yararlanacaklar" diye konuştu.

KENDİ ELEKTRİĞİNİZİ KENDİNİZ ÜRETEBİLECEKSİNİZ

Güneş santralleri ile düzenlemelerin sonuna yaklaştıklarını belirten Fatih Dönmez, kurulu gücüne kadar tarımsal sulama maksatlı güneş santralleri kurabileceğini kaydetti. Bakan Dönmez, "Hayvancılık faaliyetlerini yapıyorsanız orada da yine çatılarınızda tutulmak suretiyle kendi elektriğinizi kendiniz üretme imkanına sahip olacaksınız. Onun dışında kalan ticari işletmelere de bağlantı güçlerine kadar kendi elektriğini kendi üretme imkanı getireceğiz. Bununla ilgili sınırlamaları kaldırıyoruz. Bağlantı gücü söz konusu olduğu için teknik bir kapasite var demektir. Kapasite sorununu aşmış olacağız. Avrupa'da güneş santrali kurma rekoru elde ettik" diye konuştu.

